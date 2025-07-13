Спасатели в Крыму локализовали лесной пожар на 118 га

Лесной пожар в районе села Трудовое Симферопольского района Крыма локализован на площади 118,6 га. Об этом сообщает республиканское ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУМЧС Крыма Фото: ГУМЧС Крыма

В настоящий момент продолжаются работы по проливке валежника, сгоревших пней и хвойной подстилки.

К тушению привлечено 306 человек и 66 единиц техники.

Ранее ведомство со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что чрезвычайная пожарная опасность в западных, южных, центральных и восточных районах Крыма, а также в Севастополе будет сохраняться с 13 по 16 июля включительно.

Михаил Волкодав