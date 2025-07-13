В Архипо-Осиповке упорядочат торговлю из нестационарных объектов
В черноморском курортном поселке Архипо-Осиповка упорядочат работу нестационарных объектов, хаотичной расположившихся на территории санатория и на набережной. Об этом сообщает департамент потребительской сферы Кубани.
Фото: пресс-служба департамента потребительской сферы Краснодарского края
Сейчас на территории, принадлежащей санаторию «Архипо-Осиповка», хаотично располагаются около 200 павильонов. Чтобы решить проблему до 1 августа здравница разработает проект по системному их размещению на набережной и прилегающей к лечебному учреждению территории.
Глава департамент портебсферы Роман Куринный поручил при этом найти баланс между интересами предпринимателей, удобством туристов и курорта, который должен сохранить свою привлекательность.