Власти Ростова ликвидировали несогласованную летнюю веранду
В донской столице разобрали очередную несогласованную летнюю площадку кафе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Ростова Александр Скрябин.
Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина
«Предприниматели должны понимать, что размещение конструкций без соответствующих согласований, например, на люках сетей или нанося ущерб зеленым насаждениям и нарушая правила благоустройства — недопустимо»,— отметил чиновник.
Глава города добавил, что мера принудительного освобождения муниципальных земельных участков разработана в дополнение к муниципальному земельному контролю.