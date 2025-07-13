Власти Ростова ликвидировали несогласованную летнюю веранду

В донской столице разобрали очередную несогласованную летнюю площадку кафе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Ростова Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина

«Предприниматели должны понимать, что размещение конструкций без соответствующих согласований, например, на люках сетей или нанося ущерб зеленым насаждениям и нарушая правила благоустройства — недопустимо»,— отметил чиновник.

Глава города добавил, что мера принудительного освобождения муниципальных земельных участков разработана в дополнение к муниципальному земельному контролю.

Наталья Белоштейн