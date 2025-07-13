Бастрыкин затребовал доклад о причинах отказа ребенку в лекарствах на Дону

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе выяснения причин отказа ребенку-инвалиду в лекарствах. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На отсутствие надлежащей медицинской помощи 2-летнему сыну с инвалидностью в ведомство пожаловалась его мать. Местная жительница рассказала, что мальчик нуждается в приеме жизненно необходимого медикамента, который медучреждение не закупило вовремя и предложило аналог, с чем заявительница не согласна.

«Несмотря на вынесение судом решения в пользу ребенка, до настоящего времени лекарством он не обеспечен. В СУ СК России по Ростовской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка», — говорится в сообщении информационного центра.

Исполнение поручения главы СК России, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Наталья Белоштейн