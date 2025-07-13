На Дону за сутки сбили двух подростков
За сутки 12 июля в Ростовской области в дорожно-транспортных происшествиях пострадали два подростка. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области
В хуторе Ленина Белокалитвинского района вечером 12 июля 24-летний водитель без прав за рулем «ВАЗ-21102 не справился с управлением, выехал на встречную полосу в месте, где это разрешено дорожной разметкой, в результате чего врезался в электросамокат под управлением 13-летнего подростка. Несовершеннолетнего пришлось госпитализировать.
В это же время на ул. Луначарского в станице Егорлыкской 22-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на 3-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть.
Ребенок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.
По факту обоих происшествий проводятся проверки.