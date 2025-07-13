В Ростовской области за сутки потушили 18 пожаров и спасли одного человека
За сутки 12 июля спасатели Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 18 техногенных пожаров, спасен 1 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области
Кроме этого, сотрудники МЧС потушили 13 загораний сухой растительности и ликвидировали последствия трех дорожно-транспортных происшествий.
Всего за сутки на происшествия выезжали 416 спасателей и 104 единицы техники.