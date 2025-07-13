Жителей Ростовской области предупредили о грозе и сильном ветре

В Ростовской области 13 июля ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 18 м/с. Воздух прогреется до +42°С. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В большинстве районов Дона будет переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня и вечером местами кратковременный дождь. Ночью температура воздуха была +21…+26°С, по северу до +15°С. Средняя дневная температура будет в пределах +34…+39°С. Ветер восточный, его скорость составит 7-12 м/с, при грозе порывы до 15-18 м/с.

В юго-восточных, местами в северо-западных районах и Приазовье чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В большинстве районов высокая пожароопасность (4 класс).

Наталья Белоштейн