Лавров прибыл в КНДР для встречи с главой МИД

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в КНДР с официальным визитом. Его самолет приземлился в городе Вонсан, сообщает «РИА Новости».

9 июля представитель МИД Мария Захарова рассказала, что господин Лавров встретится с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в рамках стратегического диалога двух стран. Его визит продлится до 13 июля.

Первый раунд стратегических консультаций России и КНДР на уровне глав МИД состоялся в ноябре прошлого года во время визита главы Цой Сон Хи в Россию. Последний раз глава МИД России посещал Северную Корею в 2023 году. Его визит был приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНДР.

О предыдущем визите Сергея Лаврова в КНДР — в материале «Ъ» «“Непобедимые боевые товарищи”».