Вучич заявил о стремлении Сербии сотрудничать с США

Президент Сербии Александр Вучич встретился с помощником госсекретаря США Бренданом Ханраханом. Они обсудили отношения двух стран, ситуацию на Балканах и разные глобальные проблемы.

«В частности, мы обратили внимание на стратегическое партнерство между Сербией и США и на развитие сотрудничества во всех областях, от энергетики до искусственного интеллекта»,— рассказал о встрече господин Вучич. Собеседники пришли к тому, что продуктивное экономическое сотрудничество должно стать основой отношений между Сербией и США, написал президент на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

На встрече Александр Вучич поблагодарил США за постоянную поддержку процесса евроинтеграции Сербии. «Я... выразил готовность нашей страны продолжать работу по улучшению отношений при полном уважении своих национальных и государственных интересов»,— написал глава государства.

В начале июня президент США Дональд Трамп прислал Александру Вучичу уведомление о том, что Белый дом вводит дополнительные пошлины на товары из Сербии. 35-процентные тарифы должны начать действовать с 1 августа.