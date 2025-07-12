Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до восьми

В результате обрушения моста через реку Юг в Вологодской области пострадали восемь человек. Об этом заявил глава Никольского округа Дмитрий Мишенев. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подвесной мост в Никольском округе

Фото: Страница главы Никольского округа в VK Подвесной мост в Никольском округе

Фото: Страница главы Никольского округа в VK

Три пострадавших остаются в Центральной районной больнице. Состояние одной женщины оценивается как тяжелое. Ее перевезут для лечения в Вологду. Еще два человека находятся под наблюдением в больнице Никольска.

Остальные пострадавшие, в том числе 13-летняя девочка с ушибами, отпущены домой. Работа по устранению последствий происшествия продолжается, добавил господин Мишенев.

Подвесной мост, соединяющий поселок Дуниловский и деревню Дунилово, обрушился во время крестного хода. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что взял ситуацию под личный контроль.