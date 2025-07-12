В Новороссийске Роспотребнадзор выявил нарушения в ресторане «Ростикс»

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования случаев острых кишечных инфекций, связанных с употреблением пищи в ресторане «Ростикс», территориальный отдел Роспотребнадзора в Новороссийске выявил нарушения. Это следует из сообщения пресс-службы управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что в производственных помещениях не проводили ежедневную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. После каждого использования столы для посетителей не очищали. У сотрудников кухни в личных медицинских книжках отсутствовали сведения о профилактических прививках в соответствии с требованиями законодательства. Продукты в холодильниках хранили без указания даты и времени вскрытия, а также с несоблюдением температурного режима.

По результатам расследования на юрлицо составлены протоколы по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) о временном запрете деятельности. Материалы направлены в суд для решения вопроса об административном приостановлении работы на срок до 90 суток.

Также по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов) был составлен протокол ареста 37,05 кг продукции на общую сумму 10,7 тыс. руб. Материал направлен в Арбитражный суд Краснодарского края.

В июне этого года Роспотребнадзор проверил в Новороссийске ресторан сети «Мидийное место» и обнаружил нарушения санитарных норм. Проверка была инициирована после случаев кишечных инфекций среди посетителей.