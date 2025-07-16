18 июля в Геленджике планируют открыть аэропорт. По оценкам экспертов, это событие может сказаться на росте цен на недвижимость не только в самом городе, но и на всем черноморском побережье Краснодарского края. Основатель девелоперской компании Bravo Аркадий Погосян считает, что открытие воздушной гавани, в первую очередь, всколыхнет спрос на рынке Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Погосян

Фото: предоставлено автором Аркадий Погосян

Фото: предоставлено автором

«В данный момент в Геленджике действует мораторий на строительство жилья. Поэтому речь идет исключительно про вторичный рынок. В самом городе рост стоимости квадратного метра в многоквартирных домах вряд ли будет существенным, поскольку цены там уже достаточно высокие. Однако мы прогнозируем увеличение спроса в близких к Геленджику муниципалитетах на черноморском побережье, включая Анапу, Новороссийск и поселки Туапсинского района. Это повлечет за собой рост цен — ориентировочно от 10 до 20%, в зависимости от локации и характеристик того или иного объекта.

Наиболее перспективной локацией с этой точки зрения является Анапа, поскольку, как и Геленджик, это развивающийся курорт, пользующийся большим спросом у россиян. Но при этом там не действует мораторий на строительство жилья. В первой половине 2025 года в городе уже выдали пять новых разрешений. В 2024 году Анапа по этому показателю сравнялась с Краснодаром (22 разрешения). Таким образом, в городе происходит приток нового качественного предложения, и открытие аэропорта Геленджика, безусловно, позитивно скажется на покупательском спросе.

Несмотря на то, что большая часть сделок по покупке курортного жилья совершается удаленно, транспортная доступность необходима для того, чтобы еще больше людей посетили курорт и захотели приобрести там недвижимость. Это касается и Новороссийска, и Джубги, и Туапсе. Правда, объем предложения в этих населенных пунктах сегодня меньше, чем в Анапе.

Стоимость курортного жилья на черноморском побережье Краснодарского края стабильно растет на протяжении последних лет, несмотря на все экономические сложности, включая высокую ключевую ставку. Это объясняется высоким спросом на объекты, которые в меньшей степени зависят от ипотеки.

В целом в первой половине 2025 года совокупное увеличение стоимости жилья в городах прибрежного кластера Краснодарского края составило 6,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Средняя цена увеличилась с 180 до 191 тыс. руб. за квадратный метр».