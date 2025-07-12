В Усть-Донецком районе тысячи домов остались без воды из-за аварии на подстанции
Из-за выхода из строя электрической подстанции, питающей водозабор, без холодного водоснабжения остались четыре населенных пункта Усть-Донецкого района. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«На территории Крымского сельского поселения отключена подача электроснабжения на водозабор в хуторе Костино-Горский, сооружения водопровода в хуторе Крымский, а также ОСВ поселка Усть-Донецкий»,— говорится в сообщении министра.
Подача воды временно приостановлена в р.п. Усть-Донецкий, х. Апаринский, х. Крымский и
х. Ещеулов.