ФК «Ростов» пополнился легионером из Нигерии
19-летний вингер из Нигерии Ибрагим Мафус Аджаса перешел в «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»
Ранее новичок выступал за египетский клуб «Модерн Спорт». По данным издания Transfermarkt, в сезоне-2024/2025 в премьер-лиге Египта он сыграл пять матчей и не отметился результативными действиями.
В «Ростов» новичок прибыл в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает его в 50 тыс. долларов.
11 июня легионер провел первую тренировку со своей новой командой.