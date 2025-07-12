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ФК «Ростов» пополнился легионером из Нигерии

19-летний вингер из Нигерии Ибрагим Мафус Аджаса перешел в «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Ранее новичок выступал за египетский клуб «Модерн Спорт». По данным издания Transfermarkt, в сезоне-2024/2025 в премьер-лиге Египта он сыграл пять матчей и не отметился результативными действиями.

В «Ростов» новичок прибыл в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает его в 50 тыс. долларов.

11 июня легионер провел первую тренировку со своей новой командой.

Наталья Белоштейн

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