Реконструкция Парка Победы в Каменске-Шахтинском обошлась в 105 млн рублей

В Каменске-Шахтинском за счет внебюджетных средств закончилась реконструкция Парка Победы. Об этом сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Благотворительный фонд «Содействия развитию инфраструктуры города Каменска-Шахтинского» вложил в проект на 105,4 млн руб.

В парке обустроена верхняя часть, где находятся звезда, плиты с именами Героев Советского Союза и названиями городов-героев: уложена плитка, установлены скамейки и урны, проведено освещение.

Кроме этого, рабочие укрепили склоны вокруг пруда и расчистили его, сделали спортивную площадку с трибуной. Также отремонтирован переходной мост и лестница и уложен новый асфальт. Озеленение парка проведут осенью этого года.

Наталья Белоштейн