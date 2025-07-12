Реконструкция Парка Победы в Каменске-Шахтинском обошлась в 105 млн рублей
В Каменске-Шахтинском за счет внебюджетных средств закончилась реконструкция Парка Победы. Об этом сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Благотворительный фонд «Содействия развитию инфраструктуры города Каменска-Шахтинского» вложил в проект на 105,4 млн руб.
В парке обустроена верхняя часть, где находятся звезда, плиты с именами Героев Советского Союза и названиями городов-героев: уложена плитка, установлены скамейки и урны, проведено освещение.
Кроме этого, рабочие укрепили склоны вокруг пруда и расчистили его, сделали спортивную площадку с трибуной. Также отремонтирован переходной мост и лестница и уложен новый асфальт. Озеленение парка проведут осенью этого года.