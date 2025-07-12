В Свердловской области установится облачная погода с воскресенья

В воскресенье в восточных районах Свердловской области ожидается облачная погода и небольшой дождь в связи с циклоном, который занял Западную Сибирь, сообщили в Уральском Гидрометцентре. «В понедельник вероятность осадков меньше, во вторник циклон над Сибирью пополнится маломасштабным циклоном, который, движимый северо-западными ветрами, опустится на территорию области с Баренцева моря. Ожидается облачная погода, осадки могут быть умеренными»,— добавили синоптики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным Уральского Гидрометцентра:

В Свердловской области в воскресенье, 13 июля, ожидаются переменная облачность и местами небольшие дожди. Температура ночью составит +9°...+14°, днем — +18°…+23°. Ветер будет 2-7 м/c, днем порывы до 14 м/c.

В понедельник, 14 июля, в регионе сохранится переменная облачность и местами вновь пройдут небольшие дожди. Температура ночью будет +9°...+14°, днем — +20°...+25°. Ветер ожидается 3-8 м/c.

Во вторник, 15 июля, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, ночью — местами небольшие дожди, днем — небольшие и местами умеренные дожди. Температура ночью составит +9°...+14°, днем — +18°…+23°. Ветер ожидается 4-9 м/c.

В Екатеринбурге в воскресенье, 13 июля, будет переменная облачность без существенных осадков. Температура ночью составит +10°...+12°, днем — +21°...+23°. Ветер ожидается 2-7 м/c, местами порывы до 12 м/с.

В понедельник, 14 июля, в регионе сохранится переменная облачность без существенных осадков. Температура ночью ожидается +12°...+14°, днем — +22°...+24°. Ветер будет 3-8 м/c.

Во вторник, 15 июля, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, днем пройдет небольшой дождь. Ночью температура может составить +12°...+14°, днем — +21°...+23°. Ветер будет 4-9 м/c.

Василий Алексеев