Джокович впервые с 2017 не прошел в финал Wimbledon

Теннисист из Сербии Новак Джокович проиграл в полуфинальном матче Wimbledon 1-ой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Впервые с 2017 года господин Джокович не сыграет в финале турнира в Лондоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:4 в пользу итальянского теннисиста. В финале господин Синнер сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом, который прошел в финал турнира после победы над американцем Тейлором Фрицем.

Финал в мужском одиночном разряде пройдет 13 июля. Общий призовой фонд турнира превышает 53 млн фунтов стерлингов. Действующий победитель — Карлос Алькарас. Он выиграл Wimbledon и за год до этого.