Карлос Алькарас в шаге от победы в третьем Wimbledon подряд

Испанский теннисист Карлос Алькарас вновь вышел в финал Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд турнира составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.

В полуфинальном матче, который продолжался 2 часа 49 минут, вторая ракетка мира Алькарас играл против пятой — американца Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6). Другой финалист определится в матче между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и семикратным победителем Wimbledon сербом Новаком Джоковичем, занимающим шестое место в мировом рейтинге.

Беспроигрышная серия 22-летнего Карлоса Алькараса на Wimbledon длится на протяжении 20 матчей. Он выигрывал лондонский мейджор в 2023 и 2024 году, дважды обыграв Новака Джоковича в финалах. Испанец стал десятым теннисистом в истории Открытой эры (с 1968 года), доходившим до финала турнира не менее трех лет подряд.

Финал Wimbledon в мужском одиночном разряде пройдет 13 июля.

Таисия Орлова