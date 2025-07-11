Роспотребнадзор выявил нарушения в новороссийском «Ростикс»

Территориальный отдел Роспотребнадзора в Новороссийске провел санитарно-эпидемиологическое расследование случаев острых кишечных инфекций, связанных с употреблением пищи в ресторане «Ростикс». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Согласно информации надзорного ведомства, в производственных помещениях не проводилась ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Столы для посетителей не убирались после каждого использования. У сотрудников кухни в личных медицинских книжках отсутствовали сведения о профилактических прививках согласно требованиям российского законодательства. В холодильниках хранились продукты без указания даты и времени вскрытия, а также с нарушением температурного режима.

По результатам расследования составлены протоколы на юридическое лицо по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) о временном запрете деятельности. Материалы направлены в суд для решения вопроса об административном приостановлении работы на срок до 90 суток.

Также составлен протокол по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов) 37,05 кг продукции на общую сумму 10,7 тыс. руб. Материал направлен в Арбитражный суд Краснодарского края.

В июне Роспотребнадзор проверил ресторан сети «Мидийное место» в Новороссийске и обнаружил нарушения санитарных норм. Проверка была инициирована после случаев кишечных инфекций среди посетителей.

Лия Пацан