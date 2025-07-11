Турпоток в Ростовскую область увеличился на 16% в 2025 году

В январе-мае 2025 года Ростовскую область посетили 724 тыс. туристов, что на 16% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Для привлечения большего числа туристов на Дону до 2035 года реализуют программу развития автотуризма «По дороге на юг». Она включает благоустройство дорог к 35 туристическим объектам, а также создание современного придорожного сервиса.

В ведомстве добавили, что на территории региона началось строительство инфраструктурных объектов крупного бизнеса. Например, на трассе М-4 «Дон» компания «МАК-Лоджистик» создает новые зоны отдыха, кафе и отели.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что по итогам 2024 года пять проектов с грантом «Агротуризм» привлекли 6,2 тыс. посетителей. Это в два раза больше показателей 2023 года.

Наталья Белоштейн