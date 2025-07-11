В Ростове типография нарушила авторское право на сумму более 50 млн рублей

В одной из типографий Ростова-на-Дону полицейские обнаружили 106 учебников, напечатанных без согласования с правообладателем. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Предварительно установлено, что в городе Ростове-на-Дону в здании типографии без согласования с правообладателем изготавливалась учебная литература. А затем сбывалась оптовыми партиями»,— отмечает госпожа Волк

Изъято более 106 тысяч экземпляров на сумму свыше 50 миллионов рублей. Книги направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Наталья Белоштейн