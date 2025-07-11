В Гостагаевской начался капремонт больницы за 150 млн рублей

В Гостагаевской начался капремонт участковой больницы и поликлиники стоимостью около 150 млн руб., сообщает пресс-служба мэрии. Работы проводятся в рамках региональной программы развития здравоохранения Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Контракт с подрядчиком заключили 1 июля, после чего сразу приступили к демонтажу кровли, внутренних перегородок, оконных блоков и коммуникаций. Работы организованы в течение светового дня. Чтобы не прекращать функционирование поликлинического отделения, на время капремонта ему предоставили кабинеты на первом этаже больницы.

«При постоянной поддержке губернатора региона Вениамина Кондратьева в Анапе активно совершенствуется медицинская инфраструктура. В городе отремонтированы детская поликлиника, инфекционное отделение детской больницы, сейчас идет капремонт родильного дома. В сельских округах продолжается строительство офисов врача общей практики»,— прокомментировала временно исполняющая полномочия мэра Анапы Светлана Балаева.

Ремонтные работы в Гостагаевской будут проводиться в несколько этапов и завершатся в мае 2026 года. Впервые из краевого бюджета на капремонт сельского учреждения здравоохранения выделена такая серьезная сумма. Кроме того, силами районного казачьего общества проводится ремонт кровли больничного хозблока.

Ранее стало известно, что в станице Гостагаевской завершается капремонт школы №15. Произведен монтаж кровли и укладка плитки, покраска коридоров и кабинетов на 2-м и 3-м этажах, проложены инженерные сети, на 90% выполнены фасадные работы. Часть кабинетов полностью готова, в них завозят и расставляют мебель, продолжаются малярные работы. Сейчас на объекте задействовано более 40 человек.

Лия Пацан