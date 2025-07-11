Путин поручил разработать программу восстановления приграничных регионов после обстрелов ВСУ

Президент России Владимир Путин поручил разработать программу для восстановления Белгородской, Брянской и Курской областей. Эти регионы подвергались обстрелам ВСУ.

«В этой связи поручаю Минэкономразвития России совместно с коллегами из Администрации Президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей», — сказал президент на совещании с членами правительства.

Господин Путин подчеркнул, что особое внимание надо уделить восстановлению жилья, транспортных объектов, промышленных и сельхозпредприятий. К реализации программы по восстановлению президент поручил подключить Минобороны, МВД, МЧС, Минстрой, министерство транспорта, энергетики, цифрового развития и связи, Минздрав, Министерство просвещения и другие ведомства.

В конце мая Владимир Путин также поручил Минэкономики подготовить программу комплексного восстановления пострадавших от ударов ВСУ районов Курской, Белгородской и Брянской областей. Белгородские власти оценили восстановление региона в 157 млрд руб.