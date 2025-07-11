На пляжах Сочи ужесточили эпидемиологические требования

В Сочи на фоне установившейся жаркой погоды и увеличения туристического потока усилен контроль за санитарным состоянием пляжных территорий и объектов общественного питания. По информации департамента курортов, туризма и потребительской сферы городской администрации, сотрудники ведомства проводят ежедневный мониторинг прибрежной зоны, заведений общепита и торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В мэрии пояснили, что с началом июля в городе установилась устойчивая теплая погода, что привело к росту числа отдыхающих, прежде всего на пляжах. В связи с этим, по словам заместителя главы города Сергея Сомко, администрация усилила надзор за соблюдением санитарных требований в зонах массового отдыха, в заведениях общественного питания и на объектах потребительского рынка.

В рамках профилактических мероприятий проводится многократная в течение дня обработка пляжного инвентаря и контактных поверхностей антисептическими средствами. Контроль осуществляется во взаимодействии с Роспотребнадзором. В администрации при этом отмечают, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе остается стабильной.

По данным мэрии, в летний сезон на курорте функционируют 180 пляжных территорий общей протяженностью порядка 41 км. Благоустроенные участки береговой полосы, согласно расчетам, могут одновременно вместить до 300 тыс. человек. На пляжах организовано звуковое оповещение с напоминаниями о санитарно-гигиенических нормах, а также размещены QR-коды, ведущие к видеороликам о профилактике ротавирусных инфекций.

Для получения консультаций и обратной связи по вопросам функционирования пляжной инфраструктуры департамент курортов, туризма и потребительского рынка открыл горячую линию. Обращения принимаются по телефону: +7 (928) 458-14-61.

Мария Удовик