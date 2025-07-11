В Усть-Лабинском районе завершили ремонт моста за 1,4 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев открыл движение по отремонтированному мосту в станице Ладожской Усть-Лабинского района. Переправа связывает станицу с хутором Братским и другими населенными пунктами. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который с 2025 года вошел в нацпроект «Инфраструктура для жизни». На капитальный ремонт направили 1,4 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Старую аварийную конструкцию полностью демонтировали и заменили все элементы. Протяженность переправы составляет около 600 м вместе с подъездами. Движение было перекрыто с января 2024 года.

Первоначальный мост возвели в 1969 году и за все время эксплуатации ни разу не ремонтировали. Строители построили новую конструкцию за 1,5 года. По графику закончить работы на мосту планировали в декабре этого года.

«На Кубани еще 236 мостов нуждаются в ремонте. Восстанавливать их будем исходя из приоритетности. В первоочередном порядке — те, что признаны аварийными»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

На содержание, строительство и ремонт дорог в 2025 году направят более 60 млрд руб. В этом году планируют отремонтировать 310 км краевых дорог, в том числе более 208 км — в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Алина Зорина