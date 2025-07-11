Определен подрядчик для строительства еще двух концессионных школ в Новосибирске

Контракт на выполнение работ по проектированию и строительству концессионной школы в Новосибирске на 825 мест — по улице Большая стоимостью 1,6 млрд руб. заключен с алтайским ООО «Спецстрой». Школу по улице Татьяны Снежиной на 550 мест за 1,3 млрд руб. предстоит спроектировать и построить новосибирскому АО «Сибпроектнииавиапром».

Как следует из протокола, размещенного на сайте госзакупок, компании стали единственными участниками в каждом из двух торгов, их заявки признаны соответствующими конкурсной документации.

Согласно конкурсной документации, срок сдачи объектов — в течение года с момента подписания договора. Заказчиками выступают ООО «Школа в Ленинском районе» и ООО «Школа в Октябрьском районе».

Таким образом, определены подрядчики на строительство трех из шести школ, которые в Новосибирске планировали построить по концессионному соглашению с «Пятая концессионная компания "Просвещение"». Единственным участником торгов на строительство школы на 1,1 тыс. мест стоимостью 1,7 млрд руб. по улице Пролетарская стало новосибирское ООО ПКФ «Агросервис», ее заявка признана соответствующей конкурсной документации. Договор с компанией пока не заключен.

Итоги аукционов по определению подрядчиков для строительства школ по улицам Спортивная и Николая Сотникова подведут 21 июля.

Лолита Белова