Школу за 1,8 млрд рублей в Кировском районе Новосибирска построит СГ «Меридиан»

Четырехэтажную школу на 1,1 тыс. мест по улице Виктора Шевелева,27 в Кировском районе Новосибирска спроектирует и построит ООО СГ «Меридиан». Решение по итогам тендера приняла комиссия заказчика — ООО «Школа в Кировском районе» (принадлежит ООО «Новая школа»).

Заявка от победителя стала единственной, в результате контракт с «Меридиан» заключили по максимальной цене — 1,82 млрд руб. Организация зарегистрирована в Новосибирске и занимается строительством жилых и нежилых зданий, в том числе построила детские сады в Первомайском районе Новосибирска и в р.п Кольцово.

Согласно документации, площадь земельного участка под строительство составляет 28,1 тыс. кв. м. Площадь будущей школы должна быть не менее 16 тыс. кв. м. Победителю торгов предстоит до ноября 2025 года разработать проектную документацию и до декабря 2026 года возвести здание. Подрядчику также предстоит выполнить работы по озеленению, наружному электроосвещению и ограждению территории.

По данным министерства образования Новосибирской области, школу по улице Виктора Шевелева,27 по концессионному соглашению в 2023 году начинала строить «Пятая концессионная компания "Просвещение"». Тогда же сообщалось о 10% готовности здания, в частности – строители успели залить фундамент. Ввести в эксплуатацию объект должны были в августе 2024-го.

Концессионное соглашение минобразования региона о строительстве шести образовательных учреждений в 2021 году заключило с ООО «Пятая концессионная компания "Просвещение"» (входит в ГК «Просвещение»). Завершение строительства всех шести объектов было запланировано на 2023 год, однако впоследствии сроки неоднократно переносились.

В 2024-м стало известно, что власти Новосибирской области расторгли ряд действующих концессионных соглашений из-за несоблюдения сроков. В 2025 стало областной минстрой принял решение о сносе концессионных школ, строительная готовность которых варьировалась от 14% до 22%. По словам замгубернатора Новосибирской области Романа Теленчинова, они находились в аварийном состоянии.

Лолита Белова