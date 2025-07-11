Пассажиры в два раза реже покупают страховки из-за борьбы ЦБ с допуслугами

Только один из десяти пассажиров приобретает страховку, тогда как в 2023 году эта цифра доходила до 20% всех покупателей, оформляющих билеты онлайн. Падение объясняется борьбой Центрального банка против предустановленной галочки на допуслуги при покупке авиабилетов. Об этом «Ъ» заявил заместитель гендиректора «АльфаСтрахования» Илья Кабачник.

«Борьба регуляторов с "навязыванием" услуг приводит к тому, что меньшее число пассажиров получает защиту как раз тогда, когда она оказалась нужна»,— говорит Илья Кабачник.

Особенно ситуация обостряется на фоне ухудшения регулярности рейсов, когда большее количество пассажиров обращаются в страховые компании за компенсациями, подчеркивает господин Кабачник.

В апреле служба ЦБ по защите прав потребителей рекомендовала авиакомпаниям отключить на своих сайтах автоматическое согласие пассажиров на покупку страховки при приобретении билета. Перевозчики отмечают, что продажа допуслуг — значительная составляющая их неавиационных доходов и обычно не вызывает нареканий. Объем рынка авиастрахования пассажиров источники «Ъ» оценинили в 2–5 млрд руб. ежегодно.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Опять не выпускают самолет».