Лидера преступной иерархии задержали в Темрюкском районе

Силовики задержали в Темрюкском районе Краснодарского края мужчину, который с 2023 года занимал высшее положение в преступной иерархии и распространял влияние на территории района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, задержанный распространял свое влияние среди представителей криминальной среды. Следуя негласным нормам преступного мира, лица с более низким криминальным статусом подчинялись его указаниям и распоряжениям.

Операцию провели сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с региональным УФСБ и бойцами спецподразделения Росгвардии. Задержание произошло в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного СУ СКР по региону.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия.

Алина Зорина