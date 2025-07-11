На Дону могут запустить «Шолоховскую карту» в дополнение к «Пушкинской»

Власти Ростовской области могут рассмотреть возможность внедрения «Шолоховской карты», дополняющей и расширяющей возможности «Пушкинской карты», но в границах региона. Об этом сообщают «Ведомости ЮГ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Региональная «Шолоховская карта» будет предназначена для детей от семи до 14 лет, которые пока не владеют «Пушкинской картой». Предлагается привязать ее к родителям или законным представителям ребенка и использоваться для посещения культурных мероприятий.

Авторы идеи отмечают, что перечень таких мероприятий не должен ограничиваться одним объектом в рамках одного муниципалитета, куда водят всех школьников.

Кроме этого предлагается субсидировать транспортные расходы, чтобы поездки на культурные мероприятия по всей области были доступны детям из отдаленных районов.

Наталья Белоштейн