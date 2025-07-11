Число корпоративных банкротств на Кубани во II квартале снизилось на 43%

Количество корпоративных банкротств в Краснодарском крае во втором квартале 2025 года составило 53, это на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (76). Об этом сообщает «Федресурс» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом в России в указанный период число открытых конкурсных производств в апреле—июне 2025 года сократилось на 30,4% к такому же периоду 2024 года — до 1580 после падения на 22,2% в первом квартале 2025 года. Если рассматривать все первое полугодие 2025 года, количество открытых конкурсных производств сократилось на 26,5%, до 3208 к первой половине 2024 года.

Наталья Решетняк