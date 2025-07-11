Жителя Аксайского района отправили под суд за призыв к терроризму

Следственный отдел по Аксайскому району СУ СК России по Ростовской области предъявил 35-летнему местному обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, совершенный с использованием сети интернет». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Следствие установило, что фигурант умышленно написал комментарий в одной из социальных сетей с призывом к терроризму. Сообщение заметили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области и завели уголовное дело.

Обвинительное заключение направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн