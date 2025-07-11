Почти 32 тысячи тонн зерна убрали аграрии Краснодара

Аграрии краевой столицы убрали с полей почти 32 тыс. т зерна при средней урожайности 62,7 ц с одного га. Это почти на 18% выше, чем в среднем по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В уборке задействовали 81 комбайн, сейчас урожай собранной пшеницы составляет более 22 тыс. т. Также завершилась уборка озимого ячменя, его собрали почти 6 тыс. т.

Кроме того, в Краснодаре продолжается сбор плодовых и овощей. Сейчас урожай составляет 4,9 тыс. т, а косточковых и семечковых, включая яблоки, вишню, сливу, черешню и абрикосы,— более 216 т.

В сельскохозяйственных предприятиях проводят послеуборочные работы. Поля очищают от соломы и обрабатывают почву для следующих посевов. Учебно-опытные хозяйства Краснодара активно внедряют новые технологии.

Алина Зорина