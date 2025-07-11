Управляющую компанию ТРЦ «Гринвич» оштрафовали на 100 тысяч рублей

Управляющая компания ТРЦ «Гринвич» «ИТС-Групп» оштрафована на 100 тыс. руб. за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр "Гринвич"

Фото: Елена Ельцова, Коммерсантъ Торговый центр "Гринвич"

Фото: Елена Ельцова, Коммерсантъ

Напомним, «Гринвич» временно приостановил работу с 30 июня. В главном управлении федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Свердловской области сообщили, что «Гринвич» закрыли из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.

Мировой судья Ленинского суда признал компанию виновной в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 20.35 КоАП РФ. В ходе судебного заседания представитель «ИТС-Групп» признал вину и сообщил, что работы по устранению нарушений проводятся и часть из них уже выполнена.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 дней.

Торгово-развлекательный центр «Гринвич» вновь открылся для посетителей 10 июля в 16:00. Однако развлекательные зоны, кинозалы и рестораны, в которых при готовке используется открытый огонь, останутся закрытыми до завершения дополнительной проверки.

Полина Щуцкая