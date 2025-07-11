Жителей Ростовской области осудили за убийство 27 зайцев-русаков

Сальский районный суд вынес приговор двум фигурантам дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, вблизи поселка Новоярки один из осужденных за рулем Mercedes-Benz ML 350 выслеживал зайцев, освещая их фарами вдоль лесозащитных полос. Второй участник стрелял по животным из ружья «ИЖ-27». В результате погибли 16 самок и 11 самцов зайца-русака. Браконьеры намеревались использовать добычу в пищу.

Экспертиза установила размер ущерба в 113 тыс. руб., что квалифицируется как крупный урон охотничьим ресурсам страны. В суде обвиняемые Денис Яковлев и Магомед Асадулаев признали вину. Помимо условного срока в три года, каждый из них лишен права заниматься любительской и спортивной охотой на год.

Константин Соловьев