В Красноармейском районе из-за жары снизилось давление воды в сети

На фоне жары и роста потребления в районе зафиксировано снижение давления в системе водоснабжения. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В муниципалитете уточнили, что аварийных ситуаций и порывов на сетях не выявлено. Причиной снижения давления стало резкое увеличение потребления воды в условиях жаркой погоды — водозабор работает с максимальной нагрузкой, что сказывается на напоре в системе.

Для обеспечения жителей питьевой водой администрация района организовала подвоз в станицу Марьянскую. Заявки принимаются в администрации, диспетчерской службе МП «ЖКХ» Красноармейского района, а также онлайн.

За сутки поступило три заявки. Всем обратившимся воду доставили, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Муниципальные службы продолжают мониторинг ситуации.

Богдан Кобец