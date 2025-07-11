В приложении «Городские парковки» пропала карта Краснодара

В мобильном приложении «Городские парковки» временно исчезла карта Краснодара из-за технических ограничений сервиса OpenStreetMap. Как сообщает Дептранс краевой столицы, это затронуло пользователей по всей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Несмотря на проблему с отображением карты, само приложение продолжает работать. Автомобилисты могут оплачивать муниципальную парковку, вводя номер парковочной зоны в строку поиска. Эта информация указана на табличке на парковке или доступна по телефону 204-02-04.

Помимо мобильного приложения, водители могут воспользоваться альтернативными способами оплаты: через сайт «Городские парковки», банкоматы Сбербанка или паркоматы на местах. Организация направила запрос в службу поддержки картографического сервиса для ускорения восстановления работы карты в приложении.

Алина Зорина