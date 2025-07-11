В Краснодарском крае провели 17 тысяч исследований морской воды

С начала 2025 года в Краснодарском крае в рамках социально-гигиенического мониторинга провели 17,2 тыс. лабораторных исследований морской воды побережья региона. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Большая часть анализов — 13,6 тыс. — пришлась на микробиологические показатели. Санитарно-химические исследования составили 2,3 тыс. проб, паразитологические — 1,1 тыс., вирусологические — 163.

Все полученные результаты соответствуют установленным санитарным требованиям. Управление выдало 284 санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии водных объектов требованиям безопасности для рекреационного использования.

Ведомство проводит ежедневный мониторинг безопасности морской воды, песка и прибрежной гальки. В Сочи, Туапсе, Геленджике и Новороссийске нарушений по исследуемым показателям не выявлено. Санатории и базы отдыха работают в штатном режиме. Все учреждения получили санитарно-эпидемиологические заключения.

Алина Зорина