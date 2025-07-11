Ливни с грозами и градом ожидают в ряде регионов Сибири

Непогоду прогнозируют синоптики в Западной Сибири в предстоящие выходные. О ее возможных последствиях органы власти предупредили жителей нескольких регионов.

Так, 12 и 13 июля в Томске ожидаются ливни. Они будут сопровождаться грозами и градом. Порывы ветра при этом достигнут 22 м/с. «Томичам напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций»,— говорится в сообщении Telegram-канала мэрии.

Предупреждение аналогичного содержания распространила мэрия Новосибирска. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ветер усилится в городе в выходные также до 22 м/с. Ливни с грозами ожидаются и в соседней Кемеровской области.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце прошлой и начале этой недели стихия ударила по части территории Республики Хакасия. Так, в ее столице Абакане за сутки выпало 50 мм осадков.

Валерий Лавский