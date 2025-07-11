Агрохолдинг «СТЕПЬ» инвестирует в производство сыров

За последние полтора года в России сокращается доля твердых сыров в потребительской корзине, говорится в исследовании «Ромир».

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Потребители по разным причинам перестают покупать именно твердые и полутвердые сыры. По данным Центра экономики рынков НИУ ВШЭ, подушевое потребление сыров в стране в целом демонстрирует тенденцию к снижению примерно на 2,7% в год. Так, за шестилетний период потребление сыров у россиян уменьшилось на почти на 13%, опустившись с отметки 6,6 кг на одного жителя в 2019 году до уровня 5,7 кг в 2024 году.

Вместе с тем, по данным минсельхоза Кубани, предприятия региона произвели 5,4 тыс. т сыров и сырных продуктов в первом квартале 2025 года, что на 7,3% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. В министерстве это связывают с изменением потребительского спроса и увеличением потребления сырных продуктов.

Положительную динамику демонстрирует и Агрохолдинг «СТЕПЬ». Согласно аналитическим данным компании, в первом полугодии 2025 года агрохолдинг нарастил производство твердых сыров премиального сегмента на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики «СТЕПИ» считают, что это происходит благодаря инвестициям в качество и производство. К примеру, в этом году компания в тестовом режиме запустила роботизированную линию с автономными манипуляторами. Роборуки выполняют точную и стабильную раскладку готовых упаковок сыра на линиях фасовки. Внедрение технологии позволило оптимизировать производство и перенаправить человеческие ресурсы на более сложные операции. Также в Агрохолдинге «СТЕПЬ» строго следят за соблюдением заданных стандартов продукции. Важную роль играет эффективная маркетинговая коммуникация с новыми и потенциальными потребителями. Также ведется системная работа, чтобы поддерживать лояльность имеющейся целевой аудитории.