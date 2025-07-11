Над Крымом сбили один беспилотник

Над территорией Республики Крым уничтожили беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

БПЛА сбили в период с 10:40 до 10:50 мск дежурными средствами ПВО. Всего над регионами России уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три — над территорией Брянской области и один над Крымом.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 11 июля над территорией России сбили 155 БПЛА. Семь из них уничтожили над территорией Республики Крым.

Алина Зорина