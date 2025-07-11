Birkin поставила новый рекорд

Оригинальную самую первую сумку Birkin продали на аукционе в Париже за $10 млн. Она стала самой дорогой сумкой, когда-либо купленной на торгах. По словам представителей Sotheby's, девять коллекционеров десять минут «бились» за лот. Начальный эстимейт аукционный дом не раскрывает. По рекордной стоимости сумка досталась покупателю из Японии. Эту модель глава модного дома Hermes создал в 1985-м специально для актрисы Джейн Биркин. На коже, судя по фото, остались царапины и пятна: аксессуар знаменитость носила почти каждый день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Высокая оценка для уникального экземпляра была ожидаема. Но итоговая стоимость все равно кажется преувеличенной, считает историк моды и блогер Анатоль Вовк: «Буквально несколько дней назад, будучи в Париже, я забежал в аукционный дом и увидел эту сумку. Первая сумка Birkin была далека от того, что мы сегодня можем видеть в магазинах. У нее была длинная ручка, другая фурнитура, вообще содержание было иным. Так уж получилось, что господин Дюма, который возглавлял фирму Hermes на тот момент, предложил Джейн Биркин создать особую сумку, в которую помещалось бы все, что она хотела.

Эту сумку она любила, носила всегда с собой, правда, обклеивала различными патчами и наклейками. На мой взгляд, сумка переоценена. $10 млн за сумку — это, конечно, нечестно. Самые дорогие работы Ильи Ефимовича Репина не превышали никогда такую сумму. Следующие аукционные торги могут начинаться уже с $10 млн. Представляете, сколько людей захотят купить хотя бы нечто похожее на легендарную сумку Birkin?»

Участники рынка отмечают, что четверть покупателей используют сумки Birkin как инвестицию: за последние 20 лет модели от люксовых брендов выросли в цене в несколько раз. Динамика, по данным фонда Baghaunter, лучше, чем у акций S&P 500 — 14% против 8%. Результаты вчерашних торгов могут подстегнуть спрос на вторичном рынке, отмечает fashion-эксперт Александр Бичин: «Отчасти это вложение. Просто так купить сумку Birkin невозможно. Это сумки, на которые записываются, которые обычно предлагают постоянным клиентам дома Hermes.

Подогревать интерес особо нет необходимости, потому что это то, что уже многие годы является таким дефицитом, который сам дом и создал, отчасти намеренно. Приобрести такую сумку — всегда удача. Владение такой сумкой укрепляет статус ее владелицы. Да, сумки растут в цене в целом постоянно, в том числе и сумки Louis Vuitton, Chanel. Но продать, если вдруг черный день случится, легче всего, конечно, Hermes. Здесь все-таки уникальность в том, что это не просто сумка Birkin, а это сумка Джейн Биркин. Просто сумка Hermes Birkin не продалась бы за такие деньги, конечно.

Сложно предположить, что может перешагнуть этот новый порог, но, мне кажется, даже если бы это была сумка Birkin, с которой ходила принцесса Диана, вряд ли бы цена превысила ту, которую сегодня заплатили на аукционе. И другие модные дома не смогут как-то приблизиться к такому результату. Все-таки Hermes с большим отрывом впереди планеты всей. Ни сумки Chanel, ни сумки Louis Vuitton все равно никогда не котировались так».

Всего у актрисы было пять сумок Birkin. Одну из них продали на аукционе четыре года назад за $160 тыс. Более роскошные версии с бриллиантами и из крокодиловой кожи уходили с молотка в 20 раз дешевле самой первой модели. Предыдущий рекорд установила сумка Kelly тоже от Hermes, она стоила свыше $500 тыс.

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Анжела Гаплевская