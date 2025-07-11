Три человека погибли и один ранен при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 113 беспилотников и 141 боеприпаса. В результате три человека погибли и один пострадал. Разрушения получили 15 домов и 11 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Утром 10 июля в результате падения обломков сбитых беспилотников повреждены семь квартир в девяти МКД, здание предприятия и десять автомобилей. Также сегодня стало известно, что в больнице скончался 22-летний парень, который получил тяжелые травмы во время обстрела 25 мая 2024. Все это время он продолжал находиться в медучреждении.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Комсомольский, Октябрьский, Разумное и Северный, селам Бессоновка, Ближнее, Ближняя Игуменка, Никольское, Отрадное, Петропавловка, Пушкарное, Репное, Салтыково, Соловьевка, Таврово и Черемошное совершены атаки с помощью 28 БПЛА, 24 из которых сбиты. В поселке Октябрьский повреждены фасад многоквартирного дома, газопровод и коммерческий объект, в поселке Комсомольский — три автомобиля и три частных дома, в селе Ближняя Игуменка — линия электропередачи, в селе Бессоновка — помещение и оборудование производственного предприятия.

В Борисовском районе поселок Борисовка, села Беленькое, Зозули и Красный Куток атакованы десятью беспилотниками, восемь из которых сбиты. Обошлось без пострадавших и повреждений.

В Валуйском округе села Борки и Казинка, хутора Бабка и Рябики подверглись атакам семи беспилотников, пять из которых подавлены. Последствий не установлено.

Вейделевский район атакован одним беспилотником. От падения обломков загорелась сухая растительность — сотрудники МЧС потушили ее.

В Волоконовском районе село Борисовка, хутора Екатериновка и Плотвянка атакованы тремя БПЛА. В районе хутора Екатериновка при несении службы в результате атаки вражеского FPV-дрона ранен боец подразделения «Орлан». Он продолжает лечение амбулаторно. Кроме того, поступила информация, что ночью 9 июля в селе Новое в результате атаки вражеского беспилотника на мотоцикл погиб мирный житель. На хуторе Плотвянка повреждены автомобиль и две надворные постройки.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Дроновка, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка и Сподарюшино выпустили 35 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и совершили атаки пятью БПЛА. В селе Дунайка повреждены грузовой автомобиль и надворная постройка, в поселке Горьковский сгорел четырехквартирный дом.

Над Ивнянским районом был сбит дрон, обошлось без последствий.

В Краснояружском районе поселок Задорожный, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущено 103 боеприпаса, и атакам с применением 21 беспилотника. Информация о последствиях уточняется.

Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Обошлось без последствий.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Максимовка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Терновое, Тюрино, Червона Дибровка и хутору Панков выпустили три боеприпаса и 34 беспилотника. Вчера днем в Шебекинской ЦРБ скончался мирный житель, пострадавший вчера утром при обстреле Шебекина. В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб еще один человек. Машина повреждена. В Шебекине повреждены шесть частных домов, три автомобиля и линия электропередачи, в селе Терновое — два частных дома и автомобиль, в селе Маломихайловка — автомобиль. Сегодня ночью после сброса взрывных устройств с БПЛА в селе Новая Таволжанка пострадали два частных дома. Утром в городе Шебекино в результате обстрела погибла мирная жительница. Повреждены частный дом, хозяйственные постройки и два автомобиля.

Над Яковлевским округом системой ПВО сбит БПЛА, обошлось без последствий.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области два человека погибли и шесть пострадали, повреждения установили в 12 жилых помещениях и семи автомобилях. ВСУ атаковали восемь муниципалитетов с помощью как минимум 121 беспилотника и 91 боеприпаса.

Ульяна Ларионова