Белгородка погибла в результате обстрела со стороны Украины

В результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ погибла мирная жительница. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Из-за попадания боеприпасов в одном частном доме пробита кровля, в другом повреждены хозпостройки. Также посечены осколками два автомобиля.

Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.

По данным Минобороны РФ, за ночь над Черноземьем уничтожили 82 беспилотника, в том числе 14 — над Белгородской областью. О последствиях атак на регион пока не сообщалось.

Алина Морозова