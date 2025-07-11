На Кубани возбудили уголовное дело из-за избиения подростка в Абинске

Следственный комитет России по Краснодарскому краю начал расследование по факту избиения несовершеннолетнего подростками в Абинске. Информация об инциденте изначально появилась в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Согласно информации, распространенной в соцмедиа, группа подростков избила сверстника из-за того, что он ранее совершил противоправные действия в отношении школьницы.

Следственный отдел по Абинскому району возбудил уголовное дело по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В рамках расследования правоохранители также изучат обстоятельства неправомерных действий пострадавшего в отношении девочки. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу.

Алина Зорина