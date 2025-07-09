Суд признал председателя СНТ виновной в попытке хищения земли нацпарка в Сочи

Центральный районный суд Сочи признал председателя СНТ «Меркурий» виновной в попытке мошенничества с землей, входящей в состав Сочинского национального парка. Осужденная пыталась незаконно оформить участок стоимостью свыше 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Судом установлено, что в 2015 году фигурантка дела, действуя в составе группы, предоставила в регистрирующий орган сфальсифицированные документы с целью получения в собственность земельного участка, находящегося в границах Сочинского национального парка. Рыночная стоимость участка оценивалась более чем в 1,2 млн руб. В материалах дела подчеркивается, что участок был покрыт многолетними лесными насаждениями и не мог использоваться для садоводческой деятельности.

По данным следствия, фигурантка дела осознавала, что другой фигурант дела, приговор в отношении которого был вынесен ранее, не являлся членом СНТ и не имел прав на этот участок. Тем не менее она подала документы, содержащие заведомо недостоверные сведения.

Свою вину подсудимая не признала. Однако, как сообщили в прокуратуре Сочи, представленные обвинением доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Мария Удовик