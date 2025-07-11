В Братске возбуждено дело после падения параплана в воду и гибели людей

Братским следственным отделом Восточного межрегионального следственного управления СКР на транспорте возбуждено уголовное дело по факту крушения параплана и смерти двух человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

«По данным следствия,10 июля около 22:30 местного времени (17:30 мск) в ходе выполнения прогулочного полета в районе залива Дондир Братского водохранилища произошло падение сверхлегкого летательного аппарата в воду. В результате происшествия погибли два человека»,— отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Предварительные причины инцидента не называются. По данным Пожарно-спасательной службы Иркутской области, тела погибших и обломки параплана подняты из воды.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку о безопасности полетов, а также поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

Влад Никифоров, Иркутск