Количество бронирований отелей в Геленджике выросло на 14%

В Геленджике количество бронирований отелей и гостиниц увеличилось на 14% после заявления о возобновлении работы аэропорта в городе. По данным сервиса бронирования отелей «Островок», за 9 июля число поисковых запросов на гостиницы выросло вдвое относительно 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: metropol-gelendzhik.ru Фото: metropol-gelendzhik.ru

Помимо Геленджика, интерес увеличился к близлежащим к аэропорту направлениям. Число поисковых запросов на гостиницы и отели в Джубге выросло на 44%, в Дивноморском — на 34%, в Кабардинке — на 17%, в Новороссийске — на 11%, в Анапе и Витязево — на 8%. В компании отметили, что отдыхающие бронируют проживание в средствах размещения после приобретения билетов, поэтому ожидается, что динамика будет расти в ближайшие недели по мере того, как туристы будут покупать авиабилеты.

Однако компании, специализирующиеся на организованном туризме, увеличения спроса не фиксируют. По словам директора по продукту компании «Мультитур» Евгении Кизей, 9 и 10 июля резкого роста интереса к Геленджику не произошло. В целом спрос на это направление соответствует уровню прошлого года либо превышает его. Наибольшее снижение интереса у туристов отмечается по отношению к Анапе, по Сочи снижение не менее чем на 10%. Она также отметила, что спрос упирается в нехватку отелей и гостиниц на территории Геленджика. Кроме того, фиксируется интерес к турам в Дивноморское, Бетту и Архипо-Осиповку.

«Аэропорт в Геленджике, несомненно, удобнее, он поможет сократить дорогу до многих курортов. Но в целом, думаю, прирост потока будет не более чем на 10–15% с учетом времени его открытия и довольно уже высокой заполненности курорта»,— отмечает госпожа Кизей.

По данным агрегатора туров «Слетать.ру», спрос на путевки в Геленджик остался стабильным, несмотря на новости об открытии аэропорта. Интерес к этим направлениям в летний сезон 2025 года с начала июня по конец августа остается на уровне прошлого года. Средний чек на туры увеличился на 0,7% — до 115,8 тыс. руб. Согласно данным аналитиков, тур в Геленджик на двоих, на семь ночей, с вылетом в первой половине августа из Москвы и проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками обойдется от 86,5 тыс. руб. В четырехзвездочном отеле цена начинается от 123,1 тыс. руб.

Алина Зорина