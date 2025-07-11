На Кубани количество разрешений на строительство жилья сократилось на 6%

В Краснодарском крае в первом полугодии 2025 года выдали 117 разрешений на строительство многоквартирного жилья против 125 за аналогичный период прошлого года, при этом строительный объем сократился на 24,5%, до 436,8 тыс. кв. м. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на департамент архитектуры и градостроительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидерами по количеству разрешений в регионе стали Курганинский район, там выдали 17 документов. В Щербиновском районе — 14. В Темрюкском районе власти выдали семь разрешений, в Краснодаре — 10. По пять документов получили Анапа, Выселковский, Павловский, Славянский и Тимашевский муниципальные образования.

По итогам 2024 года больше всего разрешений на строительство было выдано в Темрюкском районе — 25. В Калининском районе их насчитали 24, а в Краснодаре и Анапе — по 22.

Алина Зорина