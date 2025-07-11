«Билд»: стройка самой большой школы Уфы затянулась из-за нехватки финансирования

В компании «Билд», строящей школу на 2,2 тыс. мест в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон, главной причиной переноса сроков открытия объекта назвали перебои с финансированием. Как рассказал «Ъ-Уфа» гендиректор компании Рустам Хасанов, своевременной реализации проекта помешали также сложности на этапе проектирования и другие проблемы.

Как писал «Ъ-Уфа», единственную школу в Кузнецовском затоне начали строить в конце 2022 года по контракту Управления капитального строительства Башкирии с ООО «Билд». Завершить работы планировалось к концу июня этого года, а открытие должно было состояться 1 сентября. Однако 2 июля стороны продлили контракт до конца года. В ситуацию вмешались правоохранительные органы.

По словам господина Хасанова, перед строительством не были учтены сложные геологические условия территории, из-за которых генподрядчику пришлось проводить дополнительные изыскания, а затем и ранее неучтенные работы: отсыпать стройплощадку 300 тыс. кубометров грунта и забить 4 тыс. железобетонных свай.

Однако основные проблемы, считает господин Хасанов, связаны с финансированием: «В этом году первый транш средств от заказчика поступил лишь 30 июня. К этому времени работы были завершены на 88%. Строительство школы в том числе идет за счет федеральных средств, которые в этом году еще не поступили в республику».

На момент подписания контракта стоимость проекта оценивалась в 2,6 млрд руб., сейчас она составляет около 3,4 млрд руб. 2,8 млрд руб. должны быть выделены за счет инфраструктурного кредита из федерального бюджета.

В министерстве строительства и архитектуры Башкирии срыв графика также связали с недостатком финансирования и пообещали ввести объект в эксплуатацию в этом году.

Идэль Гумеров